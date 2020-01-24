Пугачева отказалась от участия в вечере памяти Караченцова

В театре "Ленком" 27 января состоится вечер памяти актера Николая Караченцова. При этом Алла Пугачева отказалась прийти на это мероприятие, а ранее отказом также ответил и Боярский, который в этот день будет играть в спектакле.

"У Караченцова были прекрасные отношения с Аллой Борисовной, практически духовная связь. Ей очень хотелось сыграть с ним в каком-нибудь спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже принял участие в клипе на композицию Максима Дунаевского "Молитва"", — пояснила близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова.

Отмечается, что Алла Пугачева редко посещает похороны своих друзей. Когда шла церемония прощания с Галиной Волчек, певица находилась дома, так как у нее были проблемы с сердцем. Но она присутствовала на панихиде по Николаю Караченцову в октябре 2018 года.