Известный блогер и писательница Лена Миро заявила, что у Примадонны отечественной эстрады в ее 70 лет проблемы с головой. Как считает блогер, Алла Пугачева"страдает от возрастной деменции".
В своем блоге Миро написала, что у артистки якобы не все в порядке с головой, так как ее лицо
"смотрится будто его натянули сзади — аж глаза у старухи повылазили из орбит".
Писательница также отметила, что ей понятно как женщине стремление артистки "стать юной нимфой", но при этом она полагает, что действия Аллы Борисовны выходят за все рамки.
"Посмотрите на фото, разве это можно охарактеризовать хоть отдаленно как молодость?" — удивляется Лена Миро.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.