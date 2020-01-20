Лена Миро: у Пугачевой проблемы с головой

Известный блогер и писательница Лена Миро заявила, что у Примадонны отечественной эстрады в ее 70 лет проблемы с головой. Как считает блогер, Алла Пугачева"страдает от возрастной деменции".

В своем блоге Миро написала, что у артистки якобы не все в порядке с головой, так как ее лицо

"смотрится будто его натянули сзади — аж глаза у старухи повылазили из орбит".

Писательница также отметила, что ей понятно как женщине стремление артистки "стать юной нимфой", но при этом она полагает, что действия Аллы Борисовны выходят за все рамки.