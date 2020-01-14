Макс Фадеев сообщил о желании создать новую группу Serebro

Известный продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил в своем "Инстаграм" пост, где ответил подписчице, что хочет собрать новый состав группы Serebro.

Подписчица спросила его, планируется ли новая группа под этим названием. И продюсер ответил, что да.

Напомним, в конце октября 2019 года Макс Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми участниками лейбла MALFA, в частности, и с бывшей участницей поп-группы — Ольгой Серябкиной (Molly).

Продюсер решил провести реструктуризацию компании и учредить небольшой бренд, целью которого будут эксклюзивность и результат.

Уже в декабре Макс Фадеев презентовал коллектив INKI, выступающий в стиле K-pop.