Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным

Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.

Так, певица пояснила, что они обсудили с Телегиным подробности бракоразводного процесса. Все юридические вопросы будут решены без конфликтов, если в разводе не будут задействованы третьи лица, сказала Пелагея. По словам артистки, у них с экс-супругом сохранились дружеские отношения, и она видит свое будущее с положительной стороны.

Напомним, о расставании Пелагеи с Телегиным стало известно 26 декабря. Тогда исполнительница заявила, что решилась на официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые распространились по Сети. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, спустя год у них родилась дочь Таисия.