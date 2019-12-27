Пенсионный фонд Москвы подал иск в суд против Расторгуева

Юристы Пенсионного фонда Москвы подали исковое заявление в суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Он не оплатил штраф за то, что не предоставил отчет о работе своего благотворительного фонда в прошлом году. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Напомним, Николай Расторгуев создал фонд от своего имени в 2014 году. На интернет-портале организации указывается, что собранные деньги идут на помощь воспитанникам детских домов, а также на цели поддержки искусства и культуры.

А в прошлом году Расторгуев якобы не предоставил отчет о деятельности фонда, за что ему был назначен штраф в сумме 20 тысяч рублей, который лидер "Любэ" до сих пор не оплатил. Из-за этого в Арбитражный суд подали иск с требованием о взыскании с певца этой суммы.