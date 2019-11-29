Актер Гришечкин о нападении на себя: Полная глупость

Сегодня сразу несколько крупных, в том числе и федеральных, СМИ рассказали, что ночью в собственной квартире на улице Миклухо-Маклая в Москве подвергся нападению известный российский актер, звезда сериала «Солдаты», Евгений Гришечкин.

Сообщалось, что «избитый артист обращался за помощью к соседям, которые и вызвали медиков и полицию». Врачи, якобы, диагностировали у Гришечкина серьезную травму головы. Даже «избивший артиста» назывался - некий 24-летний студент, которому «потерпевший оказывал помощь, например, с регистрацией в столице».

Сам Евгений Гришечкин, когда журналистам удалось с ним связаться, был очень удивлен и сказал коротко: «Полная глупость. Я прекрасно себя чувствую».

Не подтвердила факт избиения артиста и его мать.