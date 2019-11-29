В Москве избили актера Вячеслава Гришечкина

В ночь на 29 ноября в столице в своей квартире был избит актер Вячеслав Гришечкин. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника, актер пришел к соседям, чтобы те вызвали ему скорую.

Как рассказал сам Гришечкин, его избил студент по имени Джимшит, которому он помог с московской регистрацией. К актеру приехали медики и оказали ему первую помощь, от госпитализации он отказался. Полицейские начали проверку по факту происшествия, однако студент, избивший актера, успел сбежать.