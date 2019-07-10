Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе

Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Виторган и Нинидзе вместе пришли на спектакль "Нод" на ВДНХ. Мужчина и женщина держались за руки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".

Авторы материала напоминают, что Нина Нинидзе сама пережила в этом году развод. У нее с бывшим мужем, 39-летним актером Кириллом Плетневым, остался трехлетний сын.

По информации Telegram-канала "Только никому", Виторган с Нинидзе встречаются уже три месяца. Их, указывают авторы материала, видели, например, и на премьере фильма Ян Гэ "Троица" в центре "Гараж".

Напомним, что слухи о кризисе в отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак ходили еще с прошлого года. В начале года текущего Виторган устроил драку с режиссером Константином Богомоловым.

Средства массовой информации писали тогда, что поводом для потасовки стал роман Богомолова с Собчак.

В марте Максим Виторган и Ксения Собчак подтвердили, что живут отдельно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Собчак похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей.

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