Разин публично поддержал Шепелева

Андрей Разин публично поддержал Дмитрия Шепелева после его ухода с "Первого канала". Ранее телеведущий заявил, что сам покидает телеканал, поскольку ищет для себя место получше.

"Дима - интеллигентный и талантливый парень. Сейчас у телевизионщиков не осталось ничего святого. Им бы только рейтинги зарабатывать и выгодно продавать рекламу во время скандальных эфиров. И Дима, как человек честолюбивый, в этом участвовать не хочет. Я его очень уважаю. Дима, держись. Группа «Ласковый май» всегда с тобой. Проект "Дискотека "Союз", приглашает тебя быть нашим ведущим, что на ближайшие два-три года обеспечит тебя работой", - написал продюсер в Instagram.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о смерти сына Андрея Разина.

Известный молодой врач, нейрохирург Алексей Кащеев рассказал в своем Facebook, как он реанимировал 16-летнего юношу, позже оказавшегося сыном Андрея Разина и скончавшегося в больнице. В частности, доктор сообщил, что водитель предложил ему "посмотреть, что случилось" на Якиманке, где на тротуаре лежат "человек 16 лет с асистолией неясного генеза", а его спутница утверждала, что он "не наркоман".

"В процессе 20-минутной сердечно-легочной реанимации у случайного прохожего удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался. Потом он был передан скорой", — делится доктор.

Нейрохирург также написал советы для тех, кто пытается придти на помощь человек, которому стало плохо на улице.

"Не пытайтесь вставить ложку в рот человеку с клинической смертью, даже если вам препятствуют много человек. Не стоит давать сложных советов реанимирующему. Не надо диагностировать эпилепсию у каждого умирающего. Не надо мазать голову умирающему ароматическими маслами. Не стоит драматически заламывать руки. Вероятно, нет смысла проводить диагностический поиск в процессе реанимации", — написано в его Facebook.

"Ты додержал его до скорой — браво! Это и есть главная задача базовой СЛР", — отвечают ему врачи в комментариях.

"Алексей Кащеев — настоящий врач. Не забывайте, что это был его выходной день. Но он не побрезговал ничем и оказывал лежащему на асфальте человеку медицинскую помощь. Да, он описал это событие с медицинской прямотой. Я ему благодарна, что выполнил свой медицинский и человеческий долг", — добавляют комментаторы.

Позже доктор написал новый пост, в котором отметил: он не устает удивляться совпадениям, которые случаются в жизни.

"Оказывается, молодой человек, которого я позавчера вечером пытался реанимировать на улице, — сын Андрея Разина, продюсера группы "Ласковый май". К сожалению, спасти его в последующем так и не удалось", — добавил врач.

Как сообщили Pravda. ru в окружении убитого горем продюсера, трагедия случилась вечером, около 21 часа. Когда сын Разина гулял с девушкой по центру столицы, он почувствовал себя плохо и упал рядом с мостом, ведушим на Болотную площадь. Случайная прохожая вызвала скорую, до приезда которой умирающему "помогал какой-то молодой мужчина, врач" (как написано выше, им оказался к. м. н. Алексей Кащеев). После приезда экипажа экстренно госпитализировали парня (девушка ехать отказалась) в Первую градскую, однако на пороге реанимации его сердце окончательно остановилось.

Врачи же, обсуждающие гибель молодого человека, у которого, по словам семьи и друзей, "не было проблем со здоровьем", предполагают, что причиной гибели мог стать стресс, неправильный распорядок дня, который "убивает" молодежь, спящую по 2-4 часа в день. Также доктора отмечают, что причиной сердечного приступа могли стать энергетики или занятия в спортивном клубе — из-за "перегрузки на сердце".