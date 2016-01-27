Пригожин посоветовал России брать пример с Украины на "Евровидении"

Иосиф Пригожин прокомментировал победу группы Go-A в украинском отборе на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020". По его словам, это было "верное решение", поскольку группа исполняла песню на родном языке - украинском.

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Пригожин посоветовал российским исполнителям брать пример со своих украинских коллег и исполнять песни на родном языке.

"Вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на "Евровидении" не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу", - пояснил Пригожин. "Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке", - добавил продюсер.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что украинские СМИ "похоронили" Валерию и Пригожина.

По украинским СМИ сегодня начала распространяться информация о том, что певица Валерия и ее муж — продюсер Иосиф Пригожин попали в страшное ДТП в Смоленске.

"Певица ехала на гастроли, но автомобиль на скользкой трассе занесло и вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Камазом. Валерия погибла на месте, ее муж Иосиф Пригожин, в критическом состоянии в реанимации. Кстати, именно Пригожин был за рулем авто. Об этом сообщают ГАИ Смоленска и местные сайты", — сообщается на украинских информационных порталах.

Такие сообщения не на шутку встревожили родственников, друзей и поклонников звездной пары. Они начали обзванивать больницы и морги в поисках хоть какой-то информации, в то время, как сама певица с мужем находились на гастролях в Лондоне и, естественно, о своей гибели ничего не знали.

После того как эта новость дошла до Валерии и Пригожина, они поспешили ее опровергнуть.

«Спасибо всем большое за тревогу и беспокойство. Мы были шокированы такой провокацией. К счастью, с нами все хорошо, мы живы и здоровы. Нам не известны мотивы украинских журналистов, которые решили похоронить нас заживо, выбросив дезинформацию о якобы автомобильной катастрофе. Надеюсь, что их мечты никогда не сбудутся», - сообщил Пригожин на своей страничке в Instagram.

Правда.Ру сообщала, что Валерия требует 30 миллионов рублей от пластических хирургов.

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