Стало известно, кто войдет в партию Валерии "Сильные женщины"

Продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, кто войдет в общественное движение "Сильные женщины", на базе которого будет создана одноименная партия. По его словам, представителями политической силы будут представители шоу-бизнеса и спортсмены.

Ранее стало известно, что Валерия не просто планирует создать партию, но и хочет баллотироваться в Госдуму.

"Безусловно, будут люди, которые способны работать - это и спортсмены, и музыканты... У них есть народная любовь... Артисты своим творчеством уже завоевали любовь зрителей, понимая, находясь в гастрольной жизни, проблемы человека. Соответственно, у артиста больше прав пойти в государственные органы для решения тех или иных задач, нежели у того же депутата", - сообщил Пригожин. "Звонят каждый день, Валерии в личку пишут, разные люди обращаются за помощью, за поддержкой. Но государство в полном объеме не может уже это обеспечить... Вот эта некая инициативная группа будет пытаться помогать, в том числе власти, решать те или иные задачи, открывать те проблемы, которые существуют. Это должна быть некая организация, в которую входит определенная группа людей, которые заинтересованы в развитии и помощи тем людям, которым она необходима. То есть это перейдет на некий легальный уровень, большой, официальный уровень, не просто в одиночку", - добавил продюсер певицы.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Валерия судилась с клиникой пластической хирургии.

Российская поп-певица Валерия подала в суд на клинику пластической хирургии "Ла Страда" с требованием выплатить ей 30 миллионов рублей.

Об этом сообщил сегодня адвокат Валерии Сергей Жорин. Певица обвиняет клинику "Ла Страда" в том, что она незаконно использовала образ популярной артистки для рекламы своих услуг. В частности, специалисты заведения объявили, что Валерия является их постоянным клиентом. При этом фотография певицы висит на доске почетных клиентов. Также фотография Валерии была размещена на официальном сайте этого учреждения, вводя клиентов в заблуждение, пишет "Российская газета".

"В настоящее время мы также ищем других пострадавших в результате действий клиники, поскольку хотим обратиться с жалобами на "Ла Страда" в Роспотребнадзор и ФАС, поскольку считаем, что клиника нарушает нормы о добросовестной конкуренции, а также грубо и цинично нарушает права людей и вводит потребителей в заблуждение", — отметил Жорин.

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В случае выигрыша в суде Валерия обещает отдать деньги коллегам по цеху, которые пострадали от деятельности "Ла Страды". К примеру, в результате непрофессионализма пластических хирургов этого заведения стала инвалидом заслуженная артистка РФ Алена Галич. Как сообщает "Диверсант", у нее после круговой подтяжки атрофировалась половина лицевых мышц.