Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Стало известно, кто войдет в партию Валерии "Сильные женщины"

Шоу-бизнес

Продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, кто войдет в общественное движение "Сильные женщины", на базе которого будет создана одноименная партия. По его словам, представителями политической силы будут представители шоу-бизнеса и спортсмены.

Ранее стало известно, что Валерия не просто планирует создать партию, но и хочет баллотироваться в Госдуму.

"Безусловно, будут люди, которые способны работать - это и спортсмены, и музыканты... У них есть народная любовь... Артисты своим творчеством уже завоевали любовь зрителей, понимая, находясь в гастрольной жизни, проблемы человека. Соответственно, у артиста больше прав пойти в государственные органы для решения тех или иных задач, нежели у того же депутата", - сообщил Пригожин.

"Звонят каждый день, Валерии в личку пишут, разные люди обращаются за помощью, за поддержкой. Но государство в полном объеме не может уже это обеспечить... Вот эта некая инициативная группа будет пытаться помогать, в том числе власти, решать те или иные задачи, открывать те проблемы, которые существуют. Это должна быть некая организация, в которую входит определенная группа людей, которые заинтересованы в развитии и помощи тем людям, которым она необходима. То есть это перейдет на некий легальный уровень, большой, официальный уровень, не просто в одиночку", - добавил продюсер певицы.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Валерия судилась с клиникой пластической хирургии.

Российская поп-певица Валерия подала в суд на клинику пластической хирургии "Ла Страда" с требованием выплатить ей 30 миллионов рублей.

Об этом сообщил сегодня адвокат Валерии Сергей Жорин. Певица обвиняет клинику "Ла Страда" в том, что она незаконно использовала образ популярной артистки для рекламы своих услуг. В частности, специалисты заведения объявили, что Валерия является их постоянным клиентом. При этом фотография певицы висит на доске почетных клиентов. Также фотография Валерии была размещена на официальном сайте этого учреждения, вводя клиентов в заблуждение, пишет "Российская газета".

"В настоящее время мы также ищем других пострадавших в результате действий клиники, поскольку хотим обратиться с жалобами на "Ла Страда" в Роспотребнадзор и ФАС, поскольку считаем, что клиника нарушает нормы о добросовестной конкуренции, а также грубо и цинично нарушает права людей и вводит потребителей в заблуждение", — отметил Жорин.

Читайте также: Красота или жизнь: модно или опасно?

В случае выигрыша в суде Валерия обещает отдать деньги коллегам по цеху, которые пострадали от деятельности "Ла Страды". К примеру, в результате непрофессионализма пластических хирургов этого заведения стала инвалидом заслуженная артистка РФ Алена Галич. Как сообщает "Диверсант", у нее после круговой подтяжки атрофировалась половина лицевых мышц.

Темы спорт валерия шоу-бизнес иосиф пригожин сильные женщины политическая партия
Новости Все >
Военные США будут летать на электрических и гибридных аэротакси
Стало известно, кто войдет в партию Валерии "Сильные женщины"
Россиянам не рекомендуют ездить в Северную Италию
Елена Степаненко удивила поклонников внезапным омоложением
Опасения США усиливаются: Китай совершает военную революцию
В закрытом на карантин отеле на Канарах находятся два россиянина
Диетолог Орбакайте рассказала о ее питании
Эксперты: маммограммы после 75 лет бесполезны
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики отказались делать операцию 90-летней бабушке Ивана Урганта
Последние материалы
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики отказались делать операцию 90-летней бабушке Ивана Урганта
В Китае появились ракеты, которые невозможно сбить
Билан отменил концерт в Кирове из-за болезни
Парагвайский вратарь забил нелепый автогол после глупой ошибки
35-летняя мать троих детей показала обвисшую кожу и растяжки на животе
Зеленский запланировал посетить шахтерские города Украины
В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России
Жители Украины хотят вернуть смертную казнь
Тихонов и Губерниев снова поскандалили из-за сборной России по биатлону
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Конкурс «Лидеры России» стартовал
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ