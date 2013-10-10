Солнцев посоветовал Харламову развестись с Асмус

Гоген Солнцев заявил, что Кристина Асмус запятнала свою репутацию, снявшись в откровенной сцене. По мнению шоумена, репутацию актрисы "уже не отмыть", поэтому ее муж Гарик Харламов должен развестись с ней.

"Через 30 лет, когда у нее уже будут внуки, Кристине будет стыдно и она не сможет подобрать слова, чтобы объяснить, зачем она это сделала", - считает Солнцев.

Солнцев подчеркнул, что ошибка Асмус будет преследовать ее всю жизнь.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что брак Харламова и Асмус признали недействительным.

Брак резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус в четверг был признан недействительным решением Люблинского суда, так как Харламов вступил в брак, не разведясь со своей первой женой. С иском в суд обратилась сама экс-супруга Юлия Харламова, которая сейчас разводится с шоуменом и требует половину совместно нажитого имущества, которое оценивается в 6 миллионов рублей и 508 тысяч долларов.

Решение о разводе Игоря и Юлии Харламовых в декабре прошлого года принял мировой суд Мещанского района, однако апелляционная инстанция отменила это решение, так как оно было принято в отсутствие Юлии.