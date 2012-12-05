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Источник Правда.Ру

На Рублевке задержан актер Городник с 90 таблетками МДМА

Шоу-бизнес

Полиция задержала Александра Городника и обнаружила на переднем сиденье его машины 90 таблеток. Экспертиза показала, что это наркотик МДМА.

"В ходе осмотра места происшествия, был установлен автомобиль Lexus IS 250, находящийся в пользовании Александра. На переднем сиденье дорогой иномарки были найдены еще 20 полимерных свертков содержащих по три таблетки каждый. Всего у Александра было изъято 90 таблеток наркотического вещества. Как показала экспертиза, таблетки представляют собой наркотик МДМА", - сообщил источник в правоохранительных органах "Комсомольской правде".

Сейчас 40-летний актер находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что Городник хотел продать наркотики.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Эдди Мерфи назвали самым "нерентабельным" актером

Журнал Forbes обнародовал десятку "самых переплачиваемых звезд Голливуда", гонорары которых дают минимальную прибыль создателям кинофильмов.

Самым переплачиваемым актером в этом году признан актер Эдди Мерфи. Как сообщает "УралБизнесКонсалтинг", в последние три года с каждого доллара, заплаченного ему за участие в фильмах, киностудии получили очень небольшую прибыль — всего 2,3 доллара. По данным журнала, последние фильмы с его участием "Представь себе", "Тысяча слов" и "Знакомьтесь: Дэйв" в прокате провалились. Прошлогодняя картина "Как украсть небоскреб", на которую было потрачено 75 миллионов долларов, собрала в прокате лишь 153 миллиона долларов.

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Второе место в этом списке Forbes занимает актриса Кэтрин Хейгл, каждый вложенные в нее доллар принес прибыли в 3,4 доллара. Последний фильм с участием Хейгл — "Очень опасная штучка" — не окупил даже затрат на производство, отмечает KM.RU.

Тройку неудачников замыкает Риз Уизерспун с результатом в 3,90 доллара на каждый потраченный доллар, передает НТВ. Популярную актрису подвела неразборчивость в ролях — "блондинка в законе" берется практически за все, что ей предлагают.

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В десятке нерентабельных актеров также оказались Николас Кейдж, Адам Сэндлер, Дензел Вашингтон, Бен Стиллер и Сара Джессика Паркер. Удивительно, что Дрю Бэрримор, занимавшую в прошлом году первую строчку данного рейтинга, в десятке "лидеров" текущего списка не оказалось.

Темы мдма полиция таблетки рублевка наркотики александр городник
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