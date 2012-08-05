Ургант посмеялся над пенсией своего отца

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу пошутил о пенсии своего отца. Ранее Андрей Ургант заявил, что получает ежемесячно 17,5 тысяч рублей в качестве пенсии. Но, по его словам, это "капля в море", поскольку примерно такую сумму он тратит ежедневно.

"Популярный российский актер Андрей Ургант рассказал - хотя кто его спрашивал - что его пенсия составляет 17 тысяч 500 рублей", - сказал телеведущий.

Затем Ургант обрадовался, что его отец оказался на третьем месте в списке "самых крутых пенсионеров-прожигателей жизни", уступив основателю журнала Playboy Хью Хефнеру и вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о разводе Ивана Урганта с Натальей Кикнадзе.

В отечественных СМИ появилась информация о том, что известный шоумен и актер Иван Ургант разводится с женой Натальей Кикнадзе. Как сообщается, Наталья подает документы на развод, передает "Свiт 24".

По слухам главной причиной развода стал чрезмерно загруженный график Ивана. Наталья недовольна тем, что ее муж слишком много времени уделяет работе и слишком мало - семье. Как заявляют СМИ, Иван и Наталья уже на протяжении месяца игнорируют общество друг друга, что может закончиться разводом супругов, пишет "УзнайВсе".

Близкие друзья пары очень надеются, что 4-летняя дочь Урганта и Кикнадзе — Нина — станет причиной, которая заставит родителей одуматься и не расставаться, рассказывает Dirtynews.ru.

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Как отмечает Diver-Sant.Ru, Ургант сделал потрясающую карьеру и покорил многие высоты в шоу-бизнесе и в кинематографе. Состояние шоумена оценивается примерно в 4 миллиона долларов, которые Ургант тратит по собственному усмотрению.

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Например, сейчас артист заканчивает строительство особняка на Рублевке. В окружении Урганта и Кикнадзе говорят, что Наталья не планирует переезд в новое жилище. Но сами супруги отказываются комментировать слухи о разрыве.

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