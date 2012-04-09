Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Стало известно, почему Лейбман бросил Собчак

Шоу-бизнес

Знаменитый сводник Петр Листерман раскрыл причину, по которой бизнесмен Вячеслав Лейбман решил разорвать отношения с Ксенией Собчак. Ранее телеведущая заявляла, что Лейбмана у нее увела Анастасия Волочкова. Но, по словам Листермана, бизнесмен сам пожелал избавиться от телеведущей.

"В 2002 году приехал Слава из Петербурга, жених Собчак, и говорит: "Я разлюбил, не хочу на ней жениться". Спросил - на ком? Он объясняет, мол, на дочке бывшего мэра. В Москве Ксению тогда никто не знал. Слава мне говорит: "Знакомь ее с женихами. Она слишком умная для меня". Он хотел избавиться от нее без скандала", - рассказал Листерман.

"Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, приходит Леонид из группы "Динамит". Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась", - добавил сводник.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о скандале с Ксенией Собчак.

Заключительная часть церемонии вручения кинопремий "Ника" ознаменовалась небольшим скандалом, инициатором которого выступила телеведущая Ксения Собчак.

Во время вручения специального приза за благотворительность Чулпан Хаматовой и Дине Корзун Ксения Собчак попыталась втянуть их в дискуссию на тему ролика в поддержку Владимира Путина (в котором, напомним, снялась Хаматова). Об этом сообщает Русская служба новостей.

Награду Хаматовой и Корзун вручал руководитель  Театра наций Евгений Миронов.По его словам, Хаматова и Корзун "подняли цунами доброты и неравнодушия" и сделали лицо страны "намного симпатичнее". Миронов также выразил негодование людьми, обсуждавшими ролик, в котором Хаматова призывала голосовать на президентских выборах за кандидатуру премьер-министра Владимира Путина, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ксения Собчак, в свою очередь, спросила у Хаматовой, стала бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. За этот вопрос Собчак освистали, а ведущий церемонии и основатель "Ники" Юлий Гусман попросил Собчак не устраивать политических дискуссий на вручении кинопремии. В ответ она заявила, что поскольку "у нас свобода слова", то имеет право задавать любые вопросы, где пожелает.

Темы бизнесмен отношения ксения собчак петр листерман вячеслав лейбман анастасия волочкова
Новости Все >
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Сестра Жанны Фриске развелась и хочет переехать в Майами
Режиссер "Сватов" рассказал, что седьмой сезон сериала станет последним
"Сделаю классно": Шнуров рассказал, зачем пошел в политику
Стало известно, почему Лейбман бросил Собчак
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Екатерина Андреева рассказала, от каких продуктов отказалась
Индийские геологи обнаружили залежи золота, превышающие запасы страны
Бывший капитан полиции стал мастером маникюра
23 пассажира лайнера Diamond Princess сошли на берег без проверки
Последние материалы
"Сделаю классно": Шнуров рассказал, зачем пошел в политику
Стало известно, почему Лейбман бросил Собчак
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Екатерина Андреева рассказала, от каких продуктов отказалась
Индийские геологи обнаружили залежи золота, превышающие запасы страны
Бывший капитан полиции стал мастером маникюра
23 пассажира лайнера Diamond Princess сошли на берег без проверки
Россия заняла восьмое место в женской эстафете ЧМ по биатлону
Битва под Лейпцигом: история сражения 1813 года
Турецкая армия приняла на вооружение дрон-пулеметчик
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Почему Китай опасен для России?
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак "желтой журналисткой"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Очередному дипломату отказали в визе США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Почему Китай опасен для России?
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ