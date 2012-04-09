Стало известно, почему Лейбман бросил Собчак

Знаменитый сводник Петр Листерман раскрыл причину, по которой бизнесмен Вячеслав Лейбман решил разорвать отношения с Ксенией Собчак. Ранее телеведущая заявляла, что Лейбмана у нее увела Анастасия Волочкова. Но, по словам Листермана, бизнесмен сам пожелал избавиться от телеведущей.

"В 2002 году приехал Слава из Петербурга, жених Собчак, и говорит: "Я разлюбил, не хочу на ней жениться". Спросил - на ком? Он объясняет, мол, на дочке бывшего мэра. В Москве Ксению тогда никто не знал. Слава мне говорит: "Знакомь ее с женихами. Она слишком умная для меня". Он хотел избавиться от нее без скандала", - рассказал Листерман. "Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, приходит Леонид из группы "Динамит". Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась", - добавил сводник.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о скандале с Ксенией Собчак.

Заключительная часть церемонии вручения кинопремий "Ника" ознаменовалась небольшим скандалом, инициатором которого выступила телеведущая Ксения Собчак.

Во время вручения специального приза за благотворительность Чулпан Хаматовой и Дине Корзун Ксения Собчак попыталась втянуть их в дискуссию на тему ролика в поддержку Владимира Путина (в котором, напомним, снялась Хаматова). Об этом сообщает Русская служба новостей.

Награду Хаматовой и Корзун вручал руководитель Театра наций Евгений Миронов.По его словам, Хаматова и Корзун "подняли цунами доброты и неравнодушия" и сделали лицо страны "намного симпатичнее". Миронов также выразил негодование людьми, обсуждавшими ролик, в котором Хаматова призывала голосовать на президентских выборах за кандидатуру премьер-министра Владимира Путина, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ксения Собчак, в свою очередь, спросила у Хаматовой, стала бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. За этот вопрос Собчак освистали, а ведущий церемонии и основатель "Ники" Юлий Гусман попросил Собчак не устраивать политических дискуссий на вручении кинопремии. В ответ она заявила, что поскольку "у нас свобода слова", то имеет право задавать любые вопросы, где пожелает.