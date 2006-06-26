Ученые из разных стран объединились, чтобы исследовать способы восстановления морских экосистем, которые были нарушены из-за антропогенных факторов и климатических изменений.
В настоящее время человечество находится на развилке между сохранением и уничтожением огромного числа морских экосистем. К сожалению, под влиянием антропогенных факторов морские экосистемы серьезно нарушены. Но, так как жизнь подводных обитателей довольна пластична, то их популяции можно восстановить. Научные специалисты разработали план, реализация которого поможет восстановить биоразнообразие океанских видов уже к 2050 году.
Есть и другие действия, которые должно совершить человечество для сохранения жизни в океане.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую роль сыграл "человеческий фактор" в судьбе прибрежных экосистем.
Ещё со времён Римской Империи хозяйственная деятельность человека имеет разрушительный эффект на экосистемы прибрежных вод. Их загрязнение, а также другие эффекты человеческой деятельности ведут к снижению видового разнообразия растений и животных обитающих вблизи населённых пунктов и промышленных зон.
Морские биологи изучили 12 типов прибрежных экосистем в Европе, Северной Америке и Австралии. К сожалению, результаты, полученные ими и опубликованные в журнале Science, малоутешительны. Учёные рассмотрели "человеческий фактор", начиная с древнейших времён. Исследователи полагают, что меры, предпринятые в 20 веке для сохранения уникальных прибрежных экосистем своевременны, но недостаточны.
Исследователи из США, Канады, Австралии и Панамы использовали археологические, исторические и экологические "летописи", для выяснения масштабов человеческого воздействия на прибрежные экосистемы в течение последних 2500 лет. Они обнаружили, что истощение природных ресурсов имело место уже во времена Римской Империи, ускорившись в Средневековье, с приходом 20 века оно начало расти экспоненциально. Наибольший ущерб прибрежной флоре и фауне был нанесён именно в 20 веке. С ростом населения земного шара, с развитием промышленного производства и сельского хозяйства, антропогенная нагрузка на морские экосистемы резко увеличилась.
Среди тех, кто пострадал первыми, были млекопитающие, птицы и рептилии. Они гибли, гибнут и будут гибнуть не только от хищнического истребления, но и от других результатов жизнедеятельности человека (например, сброс нефтепродуктов в море приводит к катастрофическим последствиям).
По сравнению с другими океаническими экосистемами, типа коралловых рифов, прибрежные экосистемы до сих пор не избалованы вниманием общественности. К сожалению, мы просто приняли их медленную деградацию. Исследователи говорят, что усилия по сохранению видового разнообразия привели к частичному восстановлению численности 12% видов морских организмов.
Некоторые тюлени, птицы, крокодилы и аллигаторы преуспели в этом, в то время как крупные киты, морские черепахи, ламантины и дюгони, по-прежнему находятся под угрозой полного исчезновения.
Артём НЕДОЛУЖКО, сотрудник РАН
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