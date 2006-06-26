Морские экосистемы можно восстановить к 2050 году

Ученые из разных стран объединились, чтобы исследовать способы восстановления морских экосистем, которые были нарушены из-за антропогенных факторов и климатических изменений.

В настоящее время человечество находится на развилке между сохранением и уничтожением огромного числа морских экосистем. К сожалению, под влиянием антропогенных факторов морские экосистемы серьезно нарушены. Но, так как жизнь подводных обитателей довольна пластична, то их популяции можно восстановить. Научные специалисты разработали план, реализация которого поможет восстановить биоразнообразие океанских видов уже к 2050 году.

Что предлагают ученые?

разумный сбор урожая;

сглаживание последствий изменений климата;

охрана исчезающих видов;

снижение выбросов парниковых газов.

Есть и другие действия, которые должно совершить человечество для сохранения жизни в океане.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую роль сыграл "человеческий фактор" в судьбе прибрежных экосистем.

"Человеческий фактор" в судьбе прибрежных экосистем