Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Морские экосистемы можно восстановить к 2050 году

Наука

Ученые из разных стран объединились, чтобы исследовать способы восстановления морских экосистем, которые были нарушены из-за антропогенных факторов и климатических изменений.

В настоящее время человечество находится на развилке между сохранением и уничтожением огромного числа морских экосистем. К сожалению, под влиянием антропогенных факторов морские экосистемы серьезно нарушены. Но, так как жизнь подводных обитателей довольна пластична, то их популяции можно восстановить. Научные специалисты разработали план, реализация которого поможет восстановить биоразнообразие океанских видов уже к 2050 году.

Что предлагают ученые?

  • разумный сбор урожая;
  • сглаживание последствий изменений климата;
  • охрана исчезающих видов;
  • снижение выбросов парниковых газов.

Есть и другие действия, которые должно совершить человечество для сохранения жизни в океане.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую роль сыграл "человеческий фактор" в судьбе прибрежных экосистем.

"Человеческий фактор" в судьбе прибрежных экосистем

Ещё со времён Римской Империи хозяйственная деятельность человека имеет разрушительный эффект на экосистемы прибрежных вод. Их загрязнение, а также другие эффекты человеческой деятельности ведут к снижению видового разнообразия растений и животных обитающих вблизи населённых пунктов и промышленных зон.

Морские биологи изучили 12 типов прибрежных экосистем в Европе, Северной Америке и Австралии. К сожалению, результаты, полученные ими и опубликованные в журнале Science, малоутешительны. Учёные рассмотрели "человеческий фактор", начиная с древнейших времён. Исследователи полагают, что меры, предпринятые в 20 веке для сохранения уникальных прибрежных экосистем своевременны, но недостаточны.

Исследователи из США, Канады, Австралии и Панамы использовали археологические, исторические и экологические "летописи", для выяснения масштабов человеческого воздействия на прибрежные экосистемы в течение последних 2500 лет. Они обнаружили, что истощение природных ресурсов имело место уже во времена Римской Империи, ускорившись в Средневековье, с приходом 20 века оно начало расти экспоненциально. Наибольший ущерб прибрежной флоре и фауне был нанесён именно в 20 веке. С ростом населения земного шара, с развитием промышленного производства и сельского хозяйства, антропогенная нагрузка на морские экосистемы резко увеличилась.

Среди тех, кто пострадал первыми, были млекопитающие, птицы и рептилии. Они гибли, гибнут и будут гибнуть не только от хищнического истребления, но и от других результатов жизнедеятельности человека (например, сброс нефтепродуктов в море приводит к катастрофическим последствиям).

По сравнению с другими океаническими экосистемами, типа коралловых рифов, прибрежные экосистемы до сих пор не избалованы вниманием общественности. К сожалению, мы просто приняли их медленную деградацию. Исследователи говорят, что усилия по сохранению видового разнообразия привели к частичному восстановлению численности 12% видов морских организмов.

Некоторые тюлени, птицы, крокодилы и аллигаторы преуспели в этом, в то время как крупные киты, морские черепахи, ламантины и дюгони, по-прежнему находятся под угрозой полного исчезновения.

Артём НЕДОЛУЖКО, сотрудник РАН

Темы океан ученые экосистемы исследование биоразнообразие
Новости Все >
Между Белоруссией и Россией отменены все поезда
Депутат Госдумы прокомментировал стрельбу в Рязанской области
Британская певица Марианна Фейтфул попала в больницу с коронавирусом
Историка-расчленителя Соколова этапировали в Санкт-Петербург
Ольга Бузова: "Я беременна"
Британцы выходят на пикники, игнорируя карантин
Малышева рассказала, как нужно ходить в магазин в период пандемии
Подъезды в Москве будут дезинфицировать не реже чем раз в сутки
Мужчина обстрелял полицейских в Тульской области
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом
Последние материалы
Британская певица Марианна Фейтфул попала в больницу с коронавирусом
Историка-расчленителя Соколова этапировали в Санкт-Петербург
Ольга Бузова: "Я беременна"
Британцы выходят на пикники, игнорируя карантин
Малышева рассказала, как нужно ходить в магазин в период пандемии
Подъезды в Москве будут дезинфицировать не реже чем раз в сутки
Мужчина обстрелял полицейских в Тульской области
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом
Гузеева назвала критиков "уродами" и пожелала им смерти
Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
Популярное
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.

Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Общество
Определён перечень организаций, на которые не распространяется карантин
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Актриса Мария Машкова рассказала про скандал на борту отменённого рейса
Малышева рассказала, как нужно ходить в магазин в период пандемии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Доктор Мясников: пандемия продлится 2-3 года
Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса
Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязани начал давать показания
Собянин объяснил введение жестких ограничительных мер в Москве
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
В Бельгии бастуют работники супермаркетов из-за коронавируса
Коронавирус. Число заразившихся в мире превысило 1,2 млн человек
Рецепт перехвата власти: Ходорковский увидел шанс
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ