Обладатели "дальневосточного гектара" уйдут в туризм﻿﻿

Каждый четвертый получатель "дальневосточного гектара" в Магаданской области планирует открывать туристический проект на своем земельном участке, информирует портал правительство региона.

Известно, что федеральная программа "Дальневосточный гектар" дает право каждому гражданину России на бесплатное получение земли площадью до гектара на Дальнем Востоке.

Правда, в течение года заявитель должен определиться с видом использования участка. А через три - задекларировать освоение. Через пять лет участок можно получить его в собственность или длительную аренду.

На данный момент уже более 1800 граждан Магаданской области получили одобрение на получение "дальневосточных гектаров". Среди обладателей земли оказалось немало желающих развить туристический бизнес (24% участников программы). Это вдвое выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. Среди проектов - придорожные кафе, миниотели, кемпинги и даже клубы парапланеристов.

Общая статистика будущего развития «дальневосточных гектаров» такова: 34% получателей в Магаданской области планируют строить личное жилье, 24% - открывать туристический и рекреационный бизнес, 18 % - заниматься сельским хозяйством и 16% - обустроить на "гектаре" дачу и огород. Около 8% обладателей "дальневосточных гектаров" собираются стать частными предпринимателями.