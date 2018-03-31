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Источник Правда.Ру

Российский "Прорыв": в этом году армия получит модернизированный танк

Наука и техника

Армия России получит первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" еще в этом году. Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, об этом сообщает "Интерфакс".

Российский "Прорыв": в этом году армия получит модернизированный танк. Российский Прорыв: в этом году армия получит модернизированный

Выполнение контракта идет по плану, до конца года специалисты успеют переделать часть боевых машин. Кроме того, в армию пойдут и абсолютно новые танки.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов в феврале рассказывал, что каждый год Минобороны будет получать по 200 новых танков различных модификаций.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" рассказала о скорых поставках модернизированного Т-90М в конце января. Боевая машина оборудована новым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является развитием моделей Т-90АМ ("Прорыв-2") и его экспортного варианта Т-90МС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский танк Т-90 вошел в пятерку мощнейших танков мира. Топ-5 составил журнал The National Interest. Он отметил главные конкурентные преимущества российской боевой машины, среди которых — дальность поражения цели.

Установленная на танке 125-миллиметровая танковая пушка Д-81 ТМ (2А46) исключительно эффективна в стрельбе на дальние расстояния благодаря особенностям ствола. Так, в новых модификациях пушки система управления огнем учитывает данные об изгибе ствола, что позволяет повысить точность при интенсивной стрельбе и компенсировать деформацию ствола от нагрева.

Еще одной отличительной способностью Т-90 является бронепробиваемость установленных на этих танках ракет — управляемых лазером противотанковых снарядов комплекса "Рефлекс-М" (9К119М). Они способны пробить однородную броню более 700 мм с расстояния пяти километров.

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