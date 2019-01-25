Часы Судного дня: через две минуты ядерная война

Стрелку часов судного дня на символических часах судного дня ученые оставили в двух минутах от конца света. Причина в отсутствии прогресса в ядерных и климатических вопросах. Специалисты поняли, что отсрочить конец света невозможно, даже исходя из изменений последних лет.
Часы, предполагающие наступление конца света отражают представление сотрудников научного журнала "Бюллетень ученых атомщиков". Стрелку часов оставили в двух минутах от полуночи.
Данное решение о обусловлено расширением использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире, усиления риска от ядерных, климатических и других угроз и оставления будущего цивилизация в чрезвычайной опасности. По мнению президента "Бюллетеня" Рэйчел Бронсон удерживать стрелку часов на данном времени в такое опасное время более чем уместно. Рэйчел также добавила, что ученые сильно обеспокоены рекордно низким уровнем отношений США и России.
Установленное время на символических часах является самым опасным с 1953 года, когда США и СССР начали испытание водородных бомб. Стрелку уже сдвигали на 30 секунд ближе к концу света в прошлом году, когда отношения США и КНДР были особенно обострены. Решение о переводе стрелок в ту или иную сторону принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов.
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