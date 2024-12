Как тёмные кометы могут рассказать нам о происхождении жизни на Земле

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда, кажется, что мы уже всё знаем о космических объектах. Кометы — это ледяные глыбы, оставляющие хвосты газа, а астероиды — каменные или металлические тела, движущиеся по орбитам. Но открытия постоянно расширяют наши представления. Так, учёные обнаружили загадочные "тёмные кометы" — объекты, которые выглядят как астероиды, но ведут себя как кометы.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Комета Понса-Брукса

Новое открытие

Первые тёмные кометы были идентифицированы в 2023 году. Тогда было найдено семь таких объектов, а теперь их число удвоилось и достигло 14 благодаря исследованию международной команды астрономов. Работа, опубликованная в Proceedings of the National Academy of Sciences, показала, что эти загадочные тела делятся на два типа.

"Мы обнаружили две различные популяции тёмных комет на основе их орбит и размеров", — объясняет астрофизик Даррил Селигман из Мичиганского государственного университета.

Учёные считают, что эти объекты могли доставить на Землю летучие вещества и органику, необходимые для развития жизни.

Особенности тёмных комет

Тёмные кометы не имеют видимых хвостов, характерных для обычных комет, но их движение выдаёт их особую природу.

Внутренние тёмные кометы. Эти объекты расположены внутри орбиты Марса, имеют компактные и круговые орбиты, а их размеры редко превышают несколько десятков метров.

Внешние тёмные кометы. Они отличаются хаотичными, сильно вытянутыми орбитами, достигающими Юпитера. Эти кометы значительно крупнее — до нескольких сотен метров в диаметре.

Почему они важны

Один из признаков кометной активности — аномальное ускорение, которое невозможно объяснить гравитацией или эффектом Ярковского (изменение движения из-за разницы температур на поверхности). Это свидетельствует о том, что тёмные кометы выделяют летучие вещества, хотя их природа остаётся загадкой.

Тёмные кометы могут рассказать больше не только о развитии Солнечной системы, но и о происхождении жизни на Земле. Считается, что именно кометы доставили на планету ключевые элементы, необходимые для формирования биосферы.

Задачи для будущих исследований

Открытие тёмных комет поднимает много вопросов. Сколько их на самом деле? Почему они делятся на два типа? Какие вещества выделяются при их движении? Кроме того, важно учитывать аномальное ускорение этих объектов при расчёте их орбит, чтобы понимать потенциальные риски для Земли.

"Чем больше мы узнаём о тёмных кометах, тем лучше понимаем их роль в происхождении Земли и жизни на ней", — подчёркивает Селигман.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.