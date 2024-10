Дороги Римской империи превзошли нынешние в разы

В период расцвета Римской империи её дорожная сеть простиралась от северной Англии до южного Египта. Вымощенные камнем дороги, которые начали строить еще в эпоху Республики, достигла впоследствии 85 000 км.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Römischer_Reisewagen.JPG by Nicolas von Kospoth

Даже после распада Римской империи это были самые надежные дороги в Европе на протяжении многих столетий. Римские транспортные коммуникации превосходили дороги нынешние, учитывая, как долго они могли прослужить, и как мало требовали обслуживания.

Согласно ORBIS, разработанным Стэнфордским университетом картам Google Maps для древнего мира, поездка из Рима в Неаполь заняла бы в то время более шести дней. Для сравнения, поездка из Рима в Неаполь сегодня занимает около двух часов и 20 минут.

Римляне путешествовали в карете с четырьмя обитыми железными обручами колесами, множеством деревянных скамеек для пассажиров внутри, верхом, покрытым тканью (или вообще без верха), запряжённой четырьмя лошадьми или мулами.

Открытая или закрытая четырехколёсная повозка раэда (raeda) была эквивалентом нынешнего автобуса. Римское право ограничивало количество багажа, которое она могла перевозить примерно 300 кг. Летом в неё запрягали 8, а зимой 10 мулов. Двое возниц перевозили 3-5 пассажиров.

Богатые римляне путешествовали в крытом карпентуме (carpentum). Этот допотопный 4-колёсный лимузин тянуло много лошадей, деревянная арочная крыша, удобные мягкие сиденья и даже некое подобие подвески, делала поездку более комфортной.

У римлян также был аналог наших грузовиков. Плауструм (plaustrum) мог перевозить тяжеленные грузы. У него был деревянный борт с четырьмя толстыми колёсами, который тянули два быка. Двигался он очень медленно и мог проехать всего приблизительно от 15 до 25 км в день.

Для тех, кто спешил добраться из Рима в Неаполь, существовала конная эстафета или cursus publicus, которая схожа с государственной почтовой службой и службой, используемой для перевозки должностных лиц (таких как магистраты или военноначальники). Для использования этой службы требовалось выданное императором свидетельство. Ряд станций со свежими и резвыми скакунами расположены через короткие регулярные интервалы (примерно 12 км) вдоль основных дорожных систем.

Оценки того, насколько быстро можно было путешествовать, используя cursus publicus, разнятся. В исследовании А. М. Рэмси (A.M. Ramsey) The speed of the Roman Imperial Post ("Скорость римской императорской почты" типичная поездка совершалась со скоростью от 66 до 103 км в день. Таким образом, поездка из Рима в Неаполь с использованием этой службы заняла бы около двух дней.

Железные обручи римских экипажей производили такой невообразимый шум, что им было запрещено проезжать через крупные города и их окрестности в течение дня. Отсутствие подвески превращало рутинную поездку из Рима в Неаполь в испытание. К счастью, на римских дорогах были промежуточные станции mansiones ("места стоянки"), где можно было отдохнуть.

Mansiones были построены правительством на интервалах, как правило, в 25-30 км друг от друга. Посещали их в случае крайней необходимости, так как вокруг бродили проститутки и шайки грабителей. На главных римских дорогах также были сборы, как на нашей системе взимания платы за проезд "Платон".

При наличии туристов, в Древнем Риме не было пассажирских или круизных судов. Всем желающим приходилось садиться на отплывающее торговое судно. Сначала нужно было найти корабль, затем получить одобрение капитана и договориться с ним о цене. В Средиземном море было много торговых судов, курсирующих по регулярным маршрутам. Найти корабль, идущий в определенное место назначения, например, в Грецию или Египет, в определенное время и дату, было не сложно.

Римляне оставались на палубе корабля, и иногда на палубе находились сотни людей. Они приносили на борт свои собственные припасы, включая еду, игры, одеяла, матрасы или даже палатки для сна. На некоторых торговых судах были каюты на корме, в которых могли разместиться только самые богатые римляне.

Богатые римляне располагали собственными кораблями, как нынешние толстосумы владеют яхтами. Интересно, римский закон запрещал сенаторам владеть кораблями, на которых можно было перевозить более 300 кувшинов амфор, поскольку эти корабли также могли использоваться для торговли товарами.

Чтобы добраться из итальянского Бриндизиума в греческие Патры, требовалось более трех дней, по сравнению с сегодняшним днем. Торговое судоходство в Средиземноморье приостанавливали в течение четырех зимних месяцев — mare clausum.

Зимой римляне передвигались либо только по дороге, либо по судоходным рекам.

фото: Nicolas von Kospoth

