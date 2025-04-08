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Уехавшая Пугачёва преподала урок: Захарова объяснила, чему учит её страшный пример

Правда ТВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о переезде народной артистки СССР Аллы Пугачёвой за границу. Дипломат подчеркнула, что народная любовь — "уникальное явление", которым, по её мнению, певица "пренебрегла".

Она призналась, что не хочет осуждать артистку, однако считает случившееся "страшным примером".

"Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный", — подытожила Захарова в разговоре с РИА Новостями.

Напомним, Пугачёва покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми после начала СВО на Украине.

Ранее певица резко отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что те, кто требует включить её в реестр иностранных агентов вслед за мужем, "из холопов превратились в рабов".

* - признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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