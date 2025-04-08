Цветы, которым плевать на ливни: украсят даже самую влажную почву

Если участок похож на мини-болото, не спешите отчаиваться. Это не приговор, а возможность создать необычный, живой и пышный сад. Есть растения, которым сырость не в тягость, а в радость - они не просто выживают в таких условиях, а расцветают на всю катушку.
Смотрится эффектно: тёмно-красные полосатые соцветия напоминают каллу. Любит влагу, а в дождливом климате вообще не требует полива. Сажают в начале лета.
Компактное растение (до 25 см), идеально чувствует себя в сырой земле. Цветёт в июне, красиво заполняет пространство, не требуя много ухода.
Эта кроха любит тень и влагу, цветёт с весны и до конца лета. Может поселиться сама, но если посадите — точно не пожалеете. Не переносит жару.
Да, настоящая садовая орхидея! Цветёт розовыми "башмачками", любит торфяную почву с известью и хвоей. Немного капризная, но если приживётся — будет радовать долго.
Неприхотлива, вырастает быстро, цветёт яркими "ромашками". Главное — солнце и влага. Отличный вариант для клумбы у водоёма.
Любит тепло, солнце и сырость. Перед посадкой — добавьте в почву известь. Не сажайте на сквозняке: гибискус этого не прощает.
Часто растёт в дикой природе, но может стать украшением и вашего сада. Закроет "проблемные" участки, распустится сиреневыми цветами и не потребует сложного ухода.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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