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Цветы, которым плевать на ливни: украсят даже самую влажную почву

2:09
Садоводство

Если участок похож на мини-болото, не спешите отчаиваться. Это не приговор, а возможность создать необычный, живой и пышный сад. Есть растения, которым сырость не в тягость, а в радость - они не просто выживают в таких условиях, а расцветают на всю катушку.

Незабудка
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория Дюрба, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Незабудка

Вот 7 зелёных героев, которые вырастут там, где вы и не надеялись.

1. Аризема — лилия-кобра с характером

Смотрится эффектно: тёмно-красные полосатые соцветия напоминают каллу. Любит влагу, а в дождливом климате вообще не требует полива. Сажают в начале лета.

2. Калла болотная — белокрыльник из сказки

Компактное растение (до 25 см), идеально чувствует себя в сырой земле. Цветёт в июне, красиво заполняет пространство, не требуя много ухода.

3. Незабудка болотная — нежность для низин

Эта кроха любит тень и влагу, цветёт с весны и до конца лета. Может поселиться сама, но если посадите — точно не пожалеете. Не переносит жару.

4. Орхидея Калипсо — звезда болот

Да, настоящая садовая орхидея! Цветёт розовыми "башмачками", любит торфяную почву с известью и хвоей. Немного капризная, но если приживётся — будет радовать долго.

5. Эхинацея — солнечная любимица

Неприхотлива, вырастает быстро, цветёт яркими "ромашками". Главное — солнце и влага. Отличный вариант для клумбы у водоёма.

6. Болотный гибискус — тропики в средней полосе

Любит тепло, солнце и сырость. Перед посадкой — добавьте в почву известь. Не сажайте на сквозняке: гибискус этого не прощает.

7. Герань болотная — эстетика с фиолетовым акцентом

Часто растёт в дикой природе, но может стать украшением и вашего сада. Закроет "проблемные" участки, распустится сиреневыми цветами и не потребует сложного ухода.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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