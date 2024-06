Открыто пагубное влияние глобального потепления на умственные способности депутатов

К негативным последствиям изменения климата прибавилось ещё одно, и довольно неожиданное — пагубное влияние жары на умственные способности депутатов. К таким выводам пришли учёные, проанализировавшие семь миллионов парламентских речей более 28 тысяч политиков из восьми стран. Результаты исследования опубликованы в iScience.

Фото: Wikimedia Commons by WL~commonswiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license