Открыто пагубное влияние глобального потепления на умственные способности депутатов

iScience: жара упрощает речи политиков, установили учёные

К негативным последствиям изменения климата прибавилось ещё одно, и довольно неожиданное — пагубное влияние жары на умственные способности депутатов. К таким выводам пришли учёные, проанализировавшие семь миллионов парламентских речей более 28 тысяч политиков из восьми стран. Результаты исследования опубликованы в iScience.

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Изучение выступлений с использованием инновационных вычислительных методов, таких как автоматический текстовый анализ в сочетании с глобальными метеорологическими данными, показало, что повышение температуры воздуха приводит к значительному и немедленному снижению языковой сложности.

"Жару давно связывают с рядом негативных последствий для здоровья, включая риск снижения производительности и когнитивных функций. Наше исследование показывает, что это явление распространяется и на политиков, на которых возложены важные обязанности", — говорит Ристо Конте Кейвабу из Института демографических исследований Макса Планка в Ростоке, Германия. "В частности, мы обнаружили, что более высокие температуры приводят к снижению сложности языка, используемого в парламентских речах в восьми разных странах. Это говорит о том, что тепло может отрицательно повлиять на когнитивные функции даже в профессиональной среде, где решающее значение имеет точный и сложный язык", — добавляет Тобиас Видманн из Орхусского университета, Дания.

Учёные убедились, что холодные дни не оказали такого влияния на риторические способности народных избранников. Кроме того, они уточнили выраженность этого эффекта в зависимости от пола и возраста.

"Одним из удивительных открытий стал больший эффект, наблюдаемый у пожилых политиков по сравнению с их более молодыми коллегами в Германии. Этот результат не только интересен сам по себе, но и повышает нашу уверенность в результатах исследования. Логично, что пожилые люди могут быть более восприимчивы к экстремальным температурам, что согласуется с нашими наблюдениями и подчёркивает надёжность наших выводов", — объясняет Конте Кейвабу.

На первый взгляд, неплохо, что депутаты стали проще изъясняться — это делает их речи доступнее для электората, рассуждает Видманн. Но с другой стороны, это свидетельствует о снижении умственных способностей, что в конечном счёте может повлиять на принимаемые депутатами важные решения. "Учитывая решающую роль политиков в демократических процессах, влияние экстремальных температур на их когнитивные способности может иметь глубокие и далеко идущие последствия для общества в целом", — резюмирует он.