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На вершинах гор и вулканов на экваторе Марса впервые найден водяной лёд или его следы

В Брауновском университете сообщили об открытии льда на марсианских вершинах

1:34
Наука

На вершинах гор и вулканов на экваторе Марса впервые найден водяной лёд или его следы, сообщила пресс-служба Брауновского университета.

В Брауновском университете сообщили об открытии льда на марсианских вершинах
Фото: ESA is licensed under CC BY-SA 3.0 IGO

Ранее считалось, что в силу температурного режима красной планеты образование льда там нигде, кроме полярных областей, невозможно, объясняет научный сотрудник университета Адомас Валантинас. "По всей видимости, эти запасы льда формируются здесь с того времени, когда климат Марса был другим и на вершинах этих вулканов могли выпадать осадки", — продолжает он.

Усомниться астрономов заставили водяные облака, замеченные над экваториальным плато Фарсида. Они изучили более 30 тысяч фото этой территории, а также Олимпа, Арсии и Аскрийской горы, снятые камерами европейской миссии "Марс-Экспресс", а также российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", и разглядели отложения синего и белого цвета.

Скорее всего, эти отложения состоят из водяного льда с различными примесями. Они образуются около семи утра по марсианскому времени зимой, осенью и весной и уже через час тают. На летних снимках льда нет и в помине — "жарко".

Учёные уверены, что в далёком прошлом эти залежи льда были куда мощнее, и они оказывали существенное влияние на круговорот воды на Марсе.

Ранее выяснилось, что полярные ледяные шапки красной планеты, вопреки ожиданиям, практически неподвижны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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