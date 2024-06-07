Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ростовская область на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 114 млрд рублей
Стоимость ужина на ПМЭФ превысила среднюю зарплату в Чечне
Врач Мухамадьяров: при работе кондиционера важен постоянный приток свежего воздуха
Вадим Верещагин заявил, что отечественное кино лучше голливудского
"Американизация" русских иммигрантов в Лос-Анджелесе проходит успешно
Путин назвал суммарный объём задолженности США
На Алтае группу автоподставщиков будут судить за кражу 6 миллионов рублей
Дерматолог Лапина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после 50 лет
Как приготовить лимонный заварной крем
Ученые заглянули в мозг медитирующего буддистского монаха

FIP: раскрыты нейронные процессы мозга при различных видах медитации

2:29
Наука

Итальянские ученые из Пизанского университета провели исследование, посвященное изменениям в мозге человека во время медитации. В проекте приняли участие буддистские монахи из монастыря Сэра Джей в Индии, обладающие значительным опытом в этих психических практиках.

FIP: раскрыты нейронные процессы мозга при различных видах медитации
Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Для наблюдения за нейронными процессами ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и изучали два основных вида медитации: концентрационную и аналитическую.

Исследование длилось 12 недель и включало 23 монаха, разделенных на три группы по уровню опыта: начинающие, продолжающие и продвинутые медитаторы. Данные ЭЭГ были собраны у всех трех групп, практиковавших разные типы медитации.

Ученые обнаружили значительные различия в ЭЭГ-активности между концентрационной и аналитической медитациями.

Концентрационная медитация, предполагающая сосредоточение на одном объекте (например, дыхании или мантре), показала более выраженные изменения в мозговой активности по сравнению с аналитической медитацией.

В частности, концентрационная медитация сопровождалась увеличением мощности альфа- и тета-волн в лобных и задних областях мозга, что указывает на усиление контроля внимания и снижение блуждания ума.

Аналитическая медитация, включающая размышления над конкретными идеями или учениями, показала менее выраженные изменения в мозговой активности. Ученые выяснили, что монахи способны по желанию входить в различные психические состояния, которые легко фиксируются измерительными инструментами.

Также было обнаружено уникальное явление у опытных медитирующих: во время некоторых сеансов наблюдался выраженный пик в диапазоне бета-частот, чего не наблюдалось у новичков. Это свидетельствует о том, что длительная практика медитации может улучшать определенные когнитивные процессы и усиливать фокусировку внимания.

Ученые предполагают, что дальнейшие исследования должны сосредоточиться на изучении долгосрочных последствий медитации, в частности, как многолетняя практика может приводить к устойчивым изменениям в структуре и функциях мозга, раскрывая терапевтический потенциал этих упражнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Дерматолог Лапина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после 50 лет
Как приготовить лимонный заварной крем
Семья Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе
В Европе сотни миллионов авто останутся без экстренной связи из-за отключения 3G
Как правильно мульчировать почву опилками?
Кинологи назвали признаки счастливой собаки
FIP: раскрыты нейронные процессы мозга при различных видах медитации
Тренер Силкин не понимает, зачем РПЛ нужны второсортные иностранные тренеры
В России экранизируют роман Александра Беляева "Голова профессора Доуэля"
Врачи по ошибке удалили москвичке здоровую маточную трубу вместо воспалённой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников