Ученые заглянули в мозг медитирующего буддистского монаха

FIP: раскрыты нейронные процессы мозга при различных видах медитации

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские ученые из Пизанского университета провели исследование, посвященное изменениям в мозге человека во время медитации. В проекте приняли участие буддистские монахи из монастыря Сэра Джей в Индии, обладающие значительным опытом в этих психических практиках.

Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Для наблюдения за нейронными процессами ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и изучали два основных вида медитации: концентрационную и аналитическую.

Исследование длилось 12 недель и включало 23 монаха, разделенных на три группы по уровню опыта: начинающие, продолжающие и продвинутые медитаторы. Данные ЭЭГ были собраны у всех трех групп, практиковавших разные типы медитации.

Ученые обнаружили значительные различия в ЭЭГ-активности между концентрационной и аналитической медитациями.

Концентрационная медитация, предполагающая сосредоточение на одном объекте (например, дыхании или мантре), показала более выраженные изменения в мозговой активности по сравнению с аналитической медитацией.

В частности, концентрационная медитация сопровождалась увеличением мощности альфа- и тета-волн в лобных и задних областях мозга, что указывает на усиление контроля внимания и снижение блуждания ума.

Аналитическая медитация, включающая размышления над конкретными идеями или учениями, показала менее выраженные изменения в мозговой активности. Ученые выяснили, что монахи способны по желанию входить в различные психические состояния, которые легко фиксируются измерительными инструментами.

Также было обнаружено уникальное явление у опытных медитирующих: во время некоторых сеансов наблюдался выраженный пик в диапазоне бета-частот, чего не наблюдалось у новичков. Это свидетельствует о том, что длительная практика медитации может улучшать определенные когнитивные процессы и усиливать фокусировку внимания.

Ученые предполагают, что дальнейшие исследования должны сосредоточиться на изучении долгосрочных последствий медитации, в частности, как многолетняя практика может приводить к устойчивым изменениям в структуре и функциях мозга, раскрывая терапевтический потенциал этих упражнений.