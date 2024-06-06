Как океан спасает человечество от смертельных вирусов

Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные выявили неожиданную пользу, которую Мировой океан приносит человечеству.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказалось, что гидросфера играет важную роль в защите людей от смертельно опасных патогенов. Эту информацию предоставили эксперты, ссылаясь на исследования нидерландских учёных.

Специалисты установили, что содержащиеся в воде вирусы поглощаются морскими губками. Эти многоклеточные организмы действуют как "фильтры", очищая воду.

Согласно результатам экспериментов, обитатели Мирового океана поглощают 94 процента патогенов, присутствующих в воде, за примерно три часа.

Однако в ближайшие десятилетия гидросфера может утратить свои защитные свойства.

Причиной этого является антропогенное воздействие. Деятельность человека приводит к загрязнению океанов, что вызывает гибель многих морских организмов.

Ситуация усугубилась во время пандемии COVID-19. Люди начали использовать огромное количество средств индивидуальной защиты, которые часто неправильно утилизируются.

Это приводит к попаданию в водные объекты миллиардов использованных одноразовых масок.