Невероятное открытие: в космосе обнаружили самое мощное магнитное поле во Вселенной

Астрономы открыли самое мощное магнитное поле во Вселенной

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые обнаружили самое мощное магнитное поле во Вселенной. Они зафиксировали закономерность импульсов нейтронной звезды GRO J1008-57.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Используя орбитальный телескоп Insight-HXMT, специалисты смогли определить максимальную силу магнитного излучения этой нейтронной звезды.

Для этого ученые применили физическое явление, известное как циклотронный резонансный рассеяние (CRSF). Исследователи отметили, что сила магнитного поля, соответствующая CRSF, достигает 1 миллиарда тесл.

Этот показатель многократно превышает возможности земных научных лабораторий, где индукция магнитного поля составляет не более 25-65 микротесл.

Астрофизики наблюдали за объектами, которые наращивают свою массу за счет сильного гравитационного поля, притягивающего межзвездный газ и образующего аккреционный диск вокруг звезды.

Эти космические объекты называют пульсарами из-за их мощного магнитного поля и характерных отличий.