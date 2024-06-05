Китайские ученые в рамках исследования оценили опасность космической радиации для людей, находящихся на Луне.
Доказательства были получены с помощью станции "Чанъэ-4". Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
По информации издания, цель работы заключалась в оценке безопасности Луны для здоровья человека.
Эксперты измерили радиационное воздействие на поверхности Луны и обнаружили, что оно примерно в 200 раз выше, чем на Земле. Эти данные важны для космических агентств, так как в 2024 году планируется высадка астронавтов на Луну.
Недавно зонд "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну. Его миссия — сбор снимков и образцов лунного грунта. Лунный грунт последний раз был доставлен на Землю 44 года назад.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.