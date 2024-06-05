Миссия на Луну под угрозой: Китайские ученые обнаружили смертельные уровни радиации

Ученые рассказали, насколько опасно человеку находиться на Луне

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые в рамках исследования оценили опасность космической радиации для людей, находящихся на Луне.

Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Доказательства были получены с помощью станции "Чанъэ-4". Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

По информации издания, цель работы заключалась в оценке безопасности Луны для здоровья человека.

Эксперты измерили радиационное воздействие на поверхности Луны и обнаружили, что оно примерно в 200 раз выше, чем на Земле. Эти данные важны для космических агентств, так как в 2024 году планируется высадка астронавтов на Луну.

Недавно зонд "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну. Его миссия — сбор снимков и образцов лунного грунта. Лунный грунт последний раз был доставлен на Землю 44 года назад.