Победа над болью: ученые разработали препарат, который может изменить все

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1:25
Наука

Ученые из Вирджинского содружества, Техасского университета в Остине и Университета Виргинии объединили усилия для разработки нового препарата, направленного на борьбу с хронической болью. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает многообещающие результаты.

Cell Immunity: учёные выявили антитела против вируса гриппа В
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Препарат работает путем блокировки фермента DAGLβ, который отвечает за повышение чувствительности нервных клеток. DAGLβ играет важную роль в синтезе 2-арахидоноилглицерина (2-AG), который является ключевым компонентом эндоканнабиноидов и эйкозаноидов в иммунной системе. Блокировка этого фермента показывает потенциал в уменьшении воспаления и гиперчувствительности, связанных с болевыми сигналами.

Результаты исследования также подчеркивают важность взаимодействия DAGLβ с энергозависимыми киназами, такими как LKB1-AMPK.

Это открывает новые возможности для понимания механизмов, лежащих в основе болевых реакций и биологических процессов в клетках.

Хотя препарат все еще находится на стадии исследования, его потенциальное применение для управления хронической болью вызывает значительный интерес у медицинского сообщества. Дальнейшие исследования помогут лучше понять механизмы действия этого препарата и оценить его эффективность в клинических испытаниях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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