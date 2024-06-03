Диабет связали с повышенным риском развития рака мозга

BMC Medicine: у диабетиков повышен риск развития рака печени и мозга

Исследователи из Цзы Чи больницы общего профиля (Тайвань) выяснили, что системное воспаление, характерное для сахарного диабета, может увеличивать риск развития рака печени, поджелудочной железы, почек и мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье 1 751 457 человек с диабетом и без него, полученные из Национального исследования медицинского страхования (NHIRD), Тайваньского онкологического реестра (TCR) и Национального реестра летальных исходов (NDR) за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года.

Ученые обнаружили, что у пациентов с сахарным диабетом риск развития рака был на 20% выше по сравнению с теми, у кого диабета не было. Особенно заметно повышался риск рака печени, поджелудочной железы, ротовой полости, желчного пузыря, женских половых путей, почек и мозга.

Также у диабетиков наблюдалось умеренное повышение риска рака желудка, кожи, груди и мочевыводящих путей. Единственным типом рака, который встречался реже у диабетиков, оказался рак пищевода.

Кроме того, исследователи отметили, что у людей с диабетической ретинопатией общая заболеваемость раком была выше, чем у тех, у кого диабет не сопровождался осложнениями.

Ученые предположили, что системное воспаление, характерное для диабета, может быть одним из факторов, способствующих развитию различных видов рака.