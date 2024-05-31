Удивительные новости для владельцев кошек: японцы нашли способ удвоить продолжительность жизни любимцев

Японские ученые изобрели вакцину, продлевающую жизнь кошкам вдвое

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В настоящее время средняя продолжительность жизни кошки составляет около 15 лет. Наиболее частой причиной смерти является хроническая почечная недостаточность.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ученые давно стремятся найти способ продлить жизнь домашних животных. Основное внимание было направлено на лечение этого серьезного заболевания.

И вот из Японии пришли обнадеживающие новости: там разработали препарат, способный увеличить продолжительность жизни кошек до 30 лет.

Авторами этого уникального изобретения стала команда японского иммунолога Тору Миядзаки из Токийского университета. Они создали вакцину, которая показала отличные результаты в ходе клинических испытаний.

Лекарство способно улучшить функцию почек даже у кошек, ранее считавшихся неизлечимо больными.

Основным компонентом вакцины является белок, ингибирующий апоптоз макрофагов. Это соединение помогает почкам удалять токсины с помощью иммуноглобулинов.

В настоящее время команда Миядзаки продолжает работу над тем, чтобы сделать вакцину доступной по стоимости для всех владельцев кошек. Ученые планируют выпустить вакцину в продажу уже в 2025 году.