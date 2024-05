На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована новая вспышка высшего класса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license