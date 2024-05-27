На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована новая вспышка высшего класса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
"Получена информация о вспышке класса X, которая происходит на Солнце в данный момент", — заявил он.
По словам Богачева, взрыв на звезде начался около 10:05 по московскому времени.
Он отметил, что вспышка, вероятно, произошла в одной из областей на обратной стороне Солнца, которые уже частично видны из-за его края и движутся в сторону Земли.
Однако ученый подчеркнул, что влияние вспышки на нашу планету исключено, поскольку взрывной центр находится слишком далеко от линии Солнце — Земля.
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