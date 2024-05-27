На Солнце произошла мощная вспышка

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована новая вспышка высшего класса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Получена информация о вспышке класса X, которая происходит на Солнце в данный момент", — заявил он.

По словам Богачева, взрыв на звезде начался около 10:05 по московскому времени.

Он отметил, что вспышка, вероятно, произошла в одной из областей на обратной стороне Солнца, которые уже частично видны из-за его края и движутся в сторону Земли.

Однако ученый подчеркнул, что влияние вспышки на нашу планету исключено, поскольку взрывной центр находится слишком далеко от линии Солнце — Земля.