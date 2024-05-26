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Древние реликвии святого Свитуна обнаружены под норвежской церковью после 500 лет забвения

Археологи обнаружили реликварий с мощами святого в древней церкви Норвегии

1:34
Наука

В ходе археологических раскопок в склепе церкви, посвященной святому Свитуну, в Ставангере, Норвегия, были обнаружены останки его реликвария, которые ранее считались утерянными после того, как их, предположительно, отправили в Данию и переплавили более 500 лет назад.

Археологи обнаружили реликварий с мощами святого в древней церкви Норвегии
Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Находка состоит из позолоченной медной пластины размером пять на десять сантиметров с изображением церкви, а также золоченого серебряного медальона с животным мотивом и несколькими декоративными стеклянными камнями. Эти артефакты, вместе с другими находками, включая фрагменты алтарей, литургические предметы, и даже монеты, свидетельствуют о богатой истории Ставангера и его тесных связях с Римом и христианской церковью, сообщает Planet Today.

Раскопки также пролили свет на популярность реликвариев в средневековой Норвегии, где они часто принимали форму церквей, усыпанных разноцветными камнями, похожими на драгоценные камни. Это свидетельствует о глубоком религиозном значении и важности святых останков для средневекового населения.

Однако раскопки также выявили интересные аспекты взаимодействия с историческими событиями. Например, обнаружение останков и других реликвий в подвале церкви может быть интерпретировано как попытка защиты их от разрушения и уничтожения в период реформации, когда многие церковные артефакты и изображения были разрушены из-за их идолопоклоннического характера.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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