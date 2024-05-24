Впервые в Северном Ледовитом океане найдена водоросль, ранее встречавшаяся только в Атлантике

Два новых для России вида водорослей выловили в Белом море

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В Белом море нашли два новых вида жёлто-зелёных водорослей, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кенозерского национального парка.

Фото: commons.wikimedia.org by Филипп Буржон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Находки принадлежат к роду Вошерия. "Эти водоросли, Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, ранее не встречались на территории России", — подчёркивается в сообщении.

V. vipera впервые обнаружена в Северном Ледовитом океане. Её обычный ареал — Атлантика.

"До этого её встречали в Атлантическом океане — на побережье США, Великобритании, — уточняют учёные. — Сейчас новой точкой её распространения стала Унская губа".

Растение выловил у берега охотовед парка Павел Футоран. Но ботаники изучают и глубокие пучины, для чего выходят в морскую акваторию на судне "Профессор Владимир Кузнецов" и ставят на дне бочки на якорь, чтобы те обрастали водорослями. К сожалению, установленные в прошлом году "ловушки" унесло льдом, попытку придётся повторить.

По словам заместителя директора по научной работе и экологической безопасности нацпарка Андрея Копытова, изучение альгофлоры (водорослей) — это важная часть научной работы учёных. Те же вошерии — неотъемлемая часть пищевой цепочки морских беспозвоночных.