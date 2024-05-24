Впервые в Северном Ледовитом океане найдена водоросль, ранее встречавшаяся только в Атлантике

В Белом море нашли два новых вида жёлто-зелёных водорослей, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кенозерского национального парка.
Находки принадлежат к роду Вошерия. "Эти водоросли, Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, ранее не встречались на территории России", — подчёркивается в сообщении.
V. vipera впервые обнаружена в Северном Ледовитом океане. Её обычный ареал — Атлантика.
"До этого её встречали в Атлантическом океане — на побережье США, Великобритании, — уточняют учёные. — Сейчас новой точкой её распространения стала Унская губа".
Растение выловил у берега охотовед парка Павел Футоран. Но ботаники изучают и глубокие пучины, для чего выходят в морскую акваторию на судне "Профессор Владимир Кузнецов" и ставят на дне бочки на якорь, чтобы те обрастали водорослями. К сожалению, установленные в прошлом году "ловушки" унесло льдом, попытку придётся повторить.
По словам заместителя директора по научной работе и экологической безопасности нацпарка Андрея Копытова, изучение альгофлоры (водорослей) — это важная часть научной работы учёных. Те же вошерии — неотъемлемая часть пищевой цепочки морских беспозвоночных.
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