Врач перечислила основные признаки рака толстой кишки

Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Три основных признака, которые могут появиться за годы до диагностики рака кишечника, включают наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом сообщила онколог Кимми Нг (Kimmie Ng) в интервью изданию Daily Mail.

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По словам доктора Нг, в последние десятилетия случаи рака желудочно-кишечного тракта значительно увеличились среди молодых людей (до 29 лет).

Примечательно, что заболевание поражает не только тех, кто ведет нездоровый образ жизни, но и тех, кто активно занимается спортом, придерживается здорового питания и не имеет генетической предрасположенности к раку.

Доктор Нг считает, что рост заболеваемости может быть связан с употреблением нездоровой пищи, загрязнением окружающей среды пластиком и применением антибиотиков. Она также подчеркнула, что три основных симптома рака кишечника, появляющиеся задолго до постановки диагноза, включают наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе.

Менее очевидным признаком может быть необъяснимая потеря веса.

Кроме того, доктор Нг в своих исследованиях обнаружила, что дефицит витамина D может влиять на риск развития рака. Она объяснила, что высокий уровень витамина D в крови связан с лучшей выживаемостью у пациентов с раком кишечника, особенно на третьей и четвертой стадиях заболевания.