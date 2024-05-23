Ученые разработали новый способ восстановления костей

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Небольшой белок PEPITEM можно использовать для лечения остеопороза

1:49
Наука

Исследователи из Бирмингемского университета выяснили, что природный пептид PEPITEM (небольшой белок) можно использовать для лечения остеопороза и других заболеваний, связанных с потерей костной массы. Своими результатами они поделились в журнале Cell Reports Medicine.

Небольшой белок PEPITEM можно использовать для лечения остеопороза
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

PEPITEM, или пептидный ингибитор трансэндотелиальной миграции, был впервые выявлен учеными Бирмингемского университета в 2015 году. Он производится в организме человека и присутствует в низких концентрациях.

Недавнее исследование показало, что увеличение концентрации PEPITEM способствует повышению минеральной плотности молодых костей, не находящихся в предостеопоротическом состоянии.

Кроме того, этот пептид может положительно влиять на естественный процесс восстановления костей, который нарушается с возрастом или при воспалительных заболеваниях.

Эксперименты на пожилых мышах продемонстрировали, что введение дополнительного PEPITEM уменьшает потерю костной массы и повышает ее плотность. Это особенно важно при остеопорозе, который характеризуется снижением плотности костей из-за уменьшения количества костного вещества.

Также установлено, что пептид предотвращает эрозии хрящевой и костной ткани при артрите у животных.

Эти результаты были подтверждены дополнительными исследованиями на костной ткани людей, взятой у пожилых добровольцев во время операций на суставах.

Клетки костей возрастных людей положительно реагировали на PEPITEM, что выражалось в ускорении созревания остеобластов (стволовых клеток кости) и усилении их способности продуцировать и минерализовать костные ткани.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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