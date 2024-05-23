Совершён первый в мире видеозвонок через спутник между обычными смартфонами

SpaceX показала видеозвонок на смартфон через спутники Starlink

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SpaceX показала первый в мире видеозвонок на обычный смартфон через спутники Starlink — видео опубликовано в твиттере компании (ныне X, заблокирован в РФ) во вторник.

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio is licensed under public domain

Разговор между двумя сотрудниками компании произошёл рядом с её штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон. Они связались друг с другом с помощью самых обычных смартфонов, при этом видеосвязь осуществлялась через спутники Starlink с поддержкой сотовой связи Direct to Cell.

По словам старшего директора SpaceX по проектированию спутников Бена Лонгмайера, тестирование новой функции стало возможным благодаря увеличению числа таких спутников на орбите с шести до 38.

До конца года такую возможность получат все абоненты мобильного оператора T-Mobile в США, что позволит им пользоваться сотовой связью даже там, где нет вышек.

Первый видеозвонок через спутник