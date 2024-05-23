Совершён первый в мире видеозвонок через спутник между обычными смартфонами

SpaceX показала первый в мире видеозвонок на обычный смартфон через спутники Starlink — видео опубликовано в твиттере компании (ныне X, заблокирован в РФ) во вторник.
Разговор между двумя сотрудниками компании произошёл рядом с её штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон. Они связались друг с другом с помощью самых обычных смартфонов, при этом видеосвязь осуществлялась через спутники Starlink с поддержкой сотовой связи Direct to Cell.
По словам старшего директора SpaceX по проектированию спутников Бена Лонгмайера, тестирование новой функции стало возможным благодаря увеличению числа таких спутников на орбите с шести до 38.
До конца года такую возможность получат все абоненты мобильного оператора T-Mobile в США, что позволит им пользоваться сотовой связью даже там, где нет вышек.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.