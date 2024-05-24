Стало известно, на какие заболевания могут указывать ночные кошмары

EClinicalMedicine: ночные кошмары могут указывать на аутоиммунные заболевания

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Рост частоты ночных кошмаров может указывать на начало аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона. Их работа опубликована в журнале EClinicalMedicine.

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Исследователи проанализировали данные о здоровье 676 человек, страдающих волчанкой (аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы, кожу, почки и другие органы), и 69 добровольцев с другими системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями.

Участников опросили о наличии неврологических и психических симптомов в разные периоды их жизни, включая периоды перед обострением заболеваний.

Одним из самых распространенных признаков, предвещающих развитие и обострение симптомов волчанки, оказалось увеличение частоты ночных кошмаров. Треть опрошенных сообщили, что начали видеть тревожные сны более чем за год до проявления волчанки. В целом, три из пяти пациентов с волчанкой и каждый третий человек с другими ревматологическими заболеваниями отметили появление ярких и тревожных кошмаров.

Наиболее часто во сне испытуемые переживали нападения, попадание в ловушки или опасные падения.

Исследователи предполагают, что эти данные могут быть использованы для улучшения лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний. Однако причины, по которым ночные кошмары могут предшествовать таким патологиям, еще предстоит выяснить.