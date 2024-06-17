Разрушение мифов: почему крутить двигатель до красной зоны — опасно

Как правильно использовать тахометр для продления жизни двигателя автомобиля

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Тахометр на приборной панели современного автомобиля помогает водителям следить за оборотами двигателя и правильно переключать передачи. Многие автомобилисты стараются минимально эксплуатировать мотор, что позволяет экономить топливо, но препятствует полному прогреву и сгоранию вредных отложений.

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Другие водители часто доводят обороты до максимума, что негативно влияет на длительность службы двигателя. Оптимальным считается поддерживать обороты в пределах 2-4 тысяч, с возможностью кратковременного повышения до 5-6 тысяч.

Переключение на предельные обороты увеличивает нагрузку на двигатель, и в условиях повседневной эксплуатации этого следует избегать. На автомобилях с автоматической коробкой передач электроника предотвращает превышение допустимых оборотов, переключая передачу раньше, чем стрелка тахометра достигнет красной зоны.