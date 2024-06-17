Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные открыли уникальные горные породы в Дагестане
Билли Айлиш рассказала, что сказала бы десятилетней себе о дружбе с Джастином Бибером
Турпоток на Камчатке может превысить 1 млн человек
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Разрушение мифов: почему крутить двигатель до красной зоны — опасно

Как правильно использовать тахометр для продления жизни двигателя автомобиля

0:57
Авто

Тахометр на приборной панели современного автомобиля помогает водителям следить за оборотами двигателя и правильно переключать передачи. Многие автомобилисты стараются минимально эксплуатировать мотор, что позволяет экономить топливо, но препятствует полному прогреву и сгоранию вредных отложений.

Как правильно использовать тахометр для продления жизни двигателя автомобиля
Фото: Wikipedia by メルビル is licensed under CC BY-SA 4.0

Другие водители часто доводят обороты до максимума, что негативно влияет на длительность службы двигателя. Оптимальным считается поддерживать обороты в пределах 2-4 тысяч, с возможностью кратковременного повышения до 5-6 тысяч.

Переключение на предельные обороты увеличивает нагрузку на двигатель, и в условиях повседневной эксплуатации этого следует избегать. На автомобилях с автоматической коробкой передач электроника предотвращает превышение допустимых оборотов, переключая передачу раньше, чем стрелка тахометра достигнет красной зоны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой
В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства
Путешественница раскрыла правду об отдыхе в Абхазии
"АвтоВАЗ" испытывает трудности с электрикой в новых прототипах LADA Iskra
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников