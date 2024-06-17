Разрушение мифов: почему крутить двигатель до красной зоны — опасно

Тахометр на приборной панели современного автомобиля помогает водителям следить за оборотами двигателя и правильно переключать передачи. Многие автомобилисты стараются минимально эксплуатировать мотор, что позволяет экономить топливо, но препятствует полному прогреву и сгоранию вредных отложений.
Другие водители часто доводят обороты до максимума, что негативно влияет на длительность службы двигателя. Оптимальным считается поддерживать обороты в пределах 2-4 тысяч, с возможностью кратковременного повышения до 5-6 тысяч.
Переключение на предельные обороты увеличивает нагрузку на двигатель, и в условиях повседневной эксплуатации этого следует избегать. На автомобилях с автоматической коробкой передач электроника предотвращает превышение допустимых оборотов, переключая передачу раньше, чем стрелка тахометра достигнет красной зоны.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.