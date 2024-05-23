Ученые нашли похожую на Землю планету на орбите ультрахолодной звезды

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NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца

1:37
Наука

Международная группа астрономов проекта SPECULOOS обнаружила новую экзопланету, названную SPECULOOS-3b, находящуюся на расстоянии 55 световых лет от Земли. Экзопланета имеет размеры, сопоставимые с Землей, но вращается вокруг ультрахолодного красного карлика. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца
Фото: earthobservatory.nasa.gov by Robert Simmon is licensed under Creative Commons CC0 License

Команда SPECULOOS сосредоточена на поиске экзопланет, которые обращаются вокруг самых холодных и тусклых звезд.

Наблюдения показали, что SPECULOOS-3b находится очень близко к своей звезде, что позволяет ей совершать полный оборот вокруг светила всего за 17 земных часов.

Сама звезда в два раза холоднее нашего Солнца, имеет в десять раз меньшую массу и светит в 100 раз слабее.

Близость к звезде привела к тому, что вращение SPECULOOS-3b заблокировано приливными силами, из-за чего на планете отсутствует смена дня и ночи.

Профессор экзопланетологии из Бирмингемского университета и член команды SPECULOOS Амори Трио отметил, что изучение ультрахолодных и тусклых звезд имеет большое значение для космических исследований по двум причинам: они широко распространены во Вселенной и обладают долгим сроком жизни, достигающим 100 миллиардов лет.

В будущем планируется исследовать состав планеты SPECULOOS-3b и оценить потенциал её атмосферы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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