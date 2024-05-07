Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернётся тёплая погода

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Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве закончится снег

1:03
Наука » Экология

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, когда в столице перестанет бушевать непогода.

Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве закончится снег
Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам эксперта, в ближайшие дни Москва и Московская область будут находиться под влиянием циклона, поэтому потепления ждать не стоит. До 9 мая в столице и Подмосковье будут выпадать снег с дождём.

Ранее метеоролог предупредил о заморозках в Московской области.

Ильин рассказал, что 8 мая холодное арктическое и ультраполярное вторжение продолжится.

"Температура в среду и четверг, 8-9 мая, будет отставать от нормы более чем на 10 градусов. В Москве и Московской области она составит всего плюс 2-7 градусов. Также ещё одним неблагоприятным фактором в ближайшие двое суток будет северо-западный ветер", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Только с пятницы, по словам Ильина, начнётся потепление.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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