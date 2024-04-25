Ученые шокировали мир: доказано существование души после смерти

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Новую теорию о жизни после смерти критикуют в научном мире

1:39
Наука

Недавно ученые из США и Великобритании представили новый подход к вопросу о существовании души после смерти, который вызвал широкие дебаты в научном сообществе мира. Эта теория стала предметом горячих споров.

Новую теорию о жизни после смерти критикуют в научном мире
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Доктор Стюарт Хамерофф и физик Роджер Пенроуз разработали теорию, согласно которой сознание возникает в микротрубочках головного мозга.

Они утверждают, что после смерти, несмотря на прекращение функций внутренних органов и мозга, эти микроструктуры сохраняют функциональность и могут распространяться по Вселенной, что позволяет сознанию сохраняться и открывает возможность бессмертия.

Эта новая теория, получившая название Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR), подверглась жесткой критике со стороны многих ученых, в том числе профессора Российской академии наук Сергея Богачева, который охарактеризовал ее как просто "набор букв".

Несмотря на критику, многие ученые, включая Богачева, признают возможность существования души, однако считают, что текущие попытки ее объяснения слишком упрощены и механистичны.

Вопрос о сознании человека после смерти физического тела также обсуждается медиками. В 1970-х годах доктор Моуди опубликовал книгу, где описал околосмертные опыты множества пациентов, переживших клиническую смерть.

Эти и последующие исследования медиков и ученых продолжают исследовать этот феномен, однако они еще не приблизили человечество к пониманию феномена сознания и души.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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