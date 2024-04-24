Полярное сияние SpaceX: умирающая ракета Маска снова пробила кроваво-красную дыру в небе над Техасом

Американский астроном-любитель Абдур Анвар заметил след в небе над Техасом от ракеты Илона Маска и успел его сфотографировать ночью 10 апреля.
"Папарацци" увидел жутковатый кроваво-красный световой шар, когда тот был ещё довольно ярким. Свечение быстро угасало, но наблюдатель успел его снять на свой телефон в ночном режиме.
Анвар выложил снимок в инстаграм (запрещён в РФ) и подписал, что не понимает, что видел. Пост заметил сайт Spaceweather.com, объяснивший природу явления.
В эту ночь SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракету Falcon 9 с 23 спутниками Starlink. Её часть, падая в Тихий океан, "пробила дыру" в ионосфере Земли.
На большой высоте (ионосфера простирается от 80 до 600 км над поверхностью) выброшенные ракетой водяной пар и углекислый газ взаимодействуют с кислородом, ионизированным солнечным ветром, и он светится красным. Благодаря кипучей деятельности Илона Маска это явление, схожее по своей природе с полярным сиянием, случается всё чаще, его даже так и называют: "Полярное сияние SpaceX".
Ранее в северной Европе наблюдали огненную спираль, вспыхнувшую в небе в результате сброса топлива Falcon 9.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.