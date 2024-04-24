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Полярное сияние SpaceX: умирающая ракета Маска снова пробила кроваво-красную дыру в небе над Техасом

Астроном-любитель снял на смартфон след в небе от ракеты Илона Маска

1:28
Наука

Американский астроном-любитель Абдур Анвар заметил след в небе над Техасом от ракеты Илона Маска и успел его сфотографировать ночью 10 апреля.

Астроном-любитель снял на смартфон след в небе от ракеты Илона Маска
Фото: IG abdurastro by Abdur Anwar is licensed under public domain

"Папарацци" увидел жутковатый кроваво-красный световой шар, когда тот был ещё довольно ярким. Свечение быстро угасало, но наблюдатель успел его снять на свой телефон в ночном режиме.

Анвар выложил снимок в инстаграм (запрещён в РФ) и подписал, что не понимает, что видел. Пост заметил сайт Spaceweather.com, объяснивший природу явления.

В эту ночь SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракету Falcon 9 с 23 спутниками Starlink. Её часть, падая в Тихий океан, "пробила дыру" в ионосфере Земли.

На большой высоте (ионосфера простирается от 80 до 600 км над поверхностью) выброшенные ракетой водяной пар и углекислый газ взаимодействуют с кислородом, ионизированным солнечным ветром, и он светится красным. Благодаря кипучей деятельности Илона Маска это явление, схожее по своей природе с полярным сиянием, случается всё чаще, его даже так и называют: "Полярное сияние SpaceX".

Ранее в северной Европе наблюдали огненную спираль, вспыхнувшую в небе в результате сброса топлива Falcon 9.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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