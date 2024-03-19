Сфотографированная очевидцами загадочная спираль в небе оказалась следом от ракеты SpaceX

Огромная светящаяся спираль в небе, похожая на галактику, оказалось следом ракеты SpaceX, взлетевшей с другого континента. SpaceWeather.com опубликовал фото, снятые очевидцами.
Поначалу любители наблюдений за полярными сияниями не могли понять, что за загадочный огненный вихрь появился на фоне светящегося небосклона. Феерическое небесное шоу, продолжавшееся не более 10 минут, успели заметить в Исландии и Норвегии 5 марта.
"На фоне северного сияния это выглядело потусторонним", — восхищён фотограф Шан Ян.
Тайну разгадали быстро. Когда живописные снимки завирусились в соцсетях, кто-то сопоставил даты — 4 марта, накануне, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Светящийся водоворот в небе — не что иное, как облако замёрзшего топлива, сброшенного отработавшей второй ступенью ракеты. Астрономы, уже знакомые с этим явлением, называют его "спираль SpaceX".
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