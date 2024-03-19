Сфотографированная очевидцами загадочная спираль в небе оказалась следом от ракеты SpaceX

Ракета SpaceX нарисовала в небе светящуюся спираль, похожую на галактику

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромная светящаяся спираль в небе, похожая на галактику, оказалось следом ракеты SpaceX, взлетевшей с другого континента. SpaceWeather.com опубликовал фото, снятые очевидцами.

Фото: spaceweathergallery2.com by Bettina Begtoft is licensed under CC BY-SA 2.0

Поначалу любители наблюдений за полярными сияниями не могли понять, что за загадочный огненный вихрь появился на фоне светящегося небосклона. Феерическое небесное шоу, продолжавшееся не более 10 минут, успели заметить в Исландии и Норвегии 5 марта.

"На фоне северного сияния это выглядело потусторонним", — восхищён фотограф Шан Ян.

Тайну разгадали быстро. Когда живописные снимки завирусились в соцсетях, кто-то сопоставил даты — 4 марта, накануне, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Светящийся водоворот в небе — не что иное, как облако замёрзшего топлива, сброшенного отработавшей второй ступенью ракеты. Астрономы, уже знакомые с этим явлением, называют его "спираль SpaceX".

Такой "спираль SpaceX" видели из Исландии