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В России разработан кубсат — спутник из кубиков, который будет "видеть" сквозь облака в X-диапазоне

В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"

2:02
Наука

В Самарском университете им. Королёва начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ", сообщает в четверг EADaily со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Фото: ССАУ by Олеся Орина is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Разрабатываемый космический аппарат формата "кубсат", то есть состоящий из 12 блоков ("кубиков" размером 10x10x10 см), станет первым РФ зондом такого размера, оснащённым радиолокационной установкой — до сих пор ей оборудовали только более крупные спутники.

Работающий в X-диапазоне (8-12 ГГц или 3,75-2,5 см) радар станет "зрением" "Аиста-СТ", позволяющим ему вести мониторинг земной поверхности вне зависимости от времени суток и уровня освещённости при любой погоде, даже сквозь плотную облачность. Благодаря таким "сверхспособностям" кубсат сможет следить за таянием ледников в горах, находить скрытые объекты в лесах или загрязнённые участки в океанах, прокладывать маршруты ледоколов в Арктике и Антарктике.

Наноспутник будет работать на высоте от 450 до 500 км не менее года. Уже начата его сборка, запуск запланирован на вторую половину 2024 года.

Параллельно испытывается инженерная модель спутника — его полноразмерный прототип, в котором часть оборудования заменена макетами.

"Пока сложно сказать, сколько по времени продлятся испытания инженерной модели, они могут занимать достаточно большой промежуток времени", — признался руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва Максим Иванушкин.

По его словам, уже отработана система раскрытия панелей солнечных батарей, а в Московском авиационном институте испытан специально предназначенный для "Аиста" двигатель на фреоне.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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