Раскрыты отличия модифицированного двигателя для следующей модели тяжёлой ракеты "Ангара"

Роскосмос показал новый двигатель РД-191М для "Ангары-А5М"

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

НПО "Энергомаш" провело первые испытания двигателя РД-191М, разработанного специально для модифицированной версии ракеты-носителя "Ангара-А5М", сообщил в среду Роскосмос.

Фото: НПО "Энергомаш" is licensed under public domain

РД-191М отличается от применяемого сейчас РД-19 уровнем тяги — она может форсироваться на 10%. Это важно, потому что новой "Ангаре" предстоит доставлять на орбиту тяжёлые грузы, в том числе для строительства будущей Российской орбитальной станции.

"При создании РД-191М максимально использовался конструкторский и технологический задел по двигателям РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что существенно сократило затраты на разработку", — приводится в сообщении информация от разработчиков.

Опытный образец двигателя изготовлен на "Энергомаше" в конце прошлого года.

Напомним, ракета-предшественница "Ангара-А5" была успешно запущена с космодрома Восточный 11 апреля.