Египетские исследователи раскрыли тайну мумий из черного саркофага

Три мумии, обнаруженные в черном александрийском саркофаге, принадлежат воинам, что погибли в сражении. Такое предположение выдвинул глава Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири.

Фото : Ministry of Antiquities

На эту идею ученых натолкнули особенности одного из черепов: повреждение, характерное для колотых ран. Именно оно и привело к смерти во время битвы.

Стоит отметить, что накануне специалисты, исследующие древние памятники, разгерметизировали и подняли крышку саркофага, ее вес 9 тонн. Следующий этап - поднять и извлечь из земли нижнюю часть находки, ее вес около 30 тонн.

Также аль-Вазири отметил: останки не принадлежат представителям королевской семьи, так как нет соответствующих надписей и табличек. Мумии сильно повредила вода, попавшая через трещину. Планируется, что ученые, после исследования, воссоздадут облик воинов.

Напомним, что нерасхищенный саркофаг нашли в начале июля во время стройки в Александрии. На том же месте на глубине 5 метров наши часть мраморной статуи мужчины и иные артефакты.

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