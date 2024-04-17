Историю заселения Сибири изучили по отложениям фекалий древних людей на дне озера Шира

Красноярские учёные разработали биохимический способ изучения истории заселения территорий по концентрации органических веществ-индикаторов в донных отложениях водоёмов. Результаты изысканий увидели свет в Contemporary Problems of Ecology.
В кишечнике животных холестерин превращается в станолы. В фекалиях человека есть специфический копростанол. Он накапливается в донных отложениях и хорошо сохраняется — слоями, как годовые кольца в древесине.
Биологи Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета проанализировали содержание копростанола на дне озера Шира в Республике Хакасия и по нему восстановили историческую летопись древней жизни в регионе.
Они заметили повышенную антропогенную нагрузку на водоём в IX-XI веках, что соответствует расцвету средневекового государства Енисейских Кыргызов, XVII-XVIII веках (массовая колонизация русским населением), а также в XIX-XX веках, когда там начала развиваться курортная деятельность.
"Исследование озёрных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений — одно из новейших направлений в палеолимнологии. Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири", — пояснил ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН доктор биологических наук Денис Рогозин.
Разработка может также использоваться для мониторинга эффективности работы очистных сооружений.
Ранее учёные Института геохимии и аналитической химии РАН открыли корреляцию между содержанием свинца-210 на дне моря Лаптевых и интенсивностью лесных пожаров в Сибири с динамикой по годам.
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