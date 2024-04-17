Историю заселения Сибири изучили по отложениям фекалий древних людей на дне озера Шира

Учёные внедрили в палеонтологии биохимический метод изучения заселения территорий

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Красноярские учёные разработали биохимический способ изучения истории заселения территорий по концентрации органических веществ-индикаторов в донных отложениях водоёмов. Результаты изысканий увидели свет в Contemporary Problems of Ecology.

Фото: Wikimedia Commons by Salexey is licensed under Public Domain

В кишечнике животных холестерин превращается в станолы. В фекалиях человека есть специфический копростанол. Он накапливается в донных отложениях и хорошо сохраняется — слоями, как годовые кольца в древесине.

Биологи Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета проанализировали содержание копростанола на дне озера Шира в Республике Хакасия и по нему восстановили историческую летопись древней жизни в регионе.

Они заметили повышенную антропогенную нагрузку на водоём в IX-XI веках, что соответствует расцвету средневекового государства Енисейских Кыргызов, XVII-XVIII веках (массовая колонизация русским населением), а также в XIX-XX веках, когда там начала развиваться курортная деятельность.

"Исследование озёрных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений — одно из новейших направлений в палеолимнологии. Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири", — пояснил ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН доктор биологических наук Денис Рогозин.

Разработка может также использоваться для мониторинга эффективности работы очистных сооружений.

Ранее учёные Института геохимии и аналитической химии РАН открыли корреляцию между содержанием свинца-210 на дне моря Лаптевых и интенсивностью лесных пожаров в Сибири с динамикой по годам.