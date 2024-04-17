Новые ферриты для защиты от радиоизлучения антенн поглощают до 70% вредных микроволн

В ТГУ разработаны поглощающие до 70% побочных микроволн ферриты

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Радиофизики Томского государственного университета разработали новые композиционные материалы на основе ферритов для защиты чувствительной техники от мощного радиоизлучения антенн, радиостанций, маршрутизаторов и т. д. О результатах работы учёные рассказали в Journal of Alloys and Compounds, сообщает пресс-служба ТГУ.

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"Уровень побочного электромагнитного излучения прибора не должен превышать установленных ГОСТами значений, и производители радиотехники заинтересованы в новых эффективных материалах, которые это излучение снижают", — объясняет доцент кафедры радиоэлектроники радиофизического факультета ТГУ Дмитрий Вагнер, руководивший проектом.

С этими задачами хорошо справляются ферриты — ферромагнитные композиты из порошка железа, спечённого с оксидами металлов. Исследователи нашли метод изготовления этих материалов с улучшенными свойствами.

"Модификация метода заключалась в замене этапа предварительного отжига реагентов реакцией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза", — рассказывает учёный.

Полученные экспериментальные образцы показали себя очень неплохо — они поглощают до 70% побочного электромагнитного излучения в полосе частот от 6 до 18 ГГц.

По словам Вагнера, он намерен скооперироваться с коллегами с химического факультета ТГУ, чтобы расширить ассортимент многокомпонентных композитов на основе ферритов для их применения не только в радиоаппаратуре.